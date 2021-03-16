معلقة في متحف باريسي منذ عقود.. فرنسا تعيد

2021/03/16 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تعتزم إعادة لوحة للرسام غوستاف كليمت، كان قد سرقها النازيون منذ أكثر من 80 عاما من عائلة يهودية في النمسا عام 1938.

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