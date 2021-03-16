تسجيل حدوث هزتين أرضيتين قرب الحدود العراقية الايرانية في ديالى

2021/03/16 | 08:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزتان أرضيتان فجر اليوم الثلاثاء 16 / اذار/ 2021 بالقرب من الحدود العراقية الايرانية من محافظة ديالى.وجاء في تقرير الهيأة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الهزتين سجلتا في اوقات متقاربة الاولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد …

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