مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث دهس في سان دييغو الأمريكية

2021/03/16 | 08:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في حادث دهس سيارة لمجموعة من المشاة بمدينة سان دييغو الأمريكية.وقال قائد شرطة سان دييغو “ديفيد نيسليت” في مؤتمر صحفي، إن سائق السيارة البالغ من العمر 71 عاما، كان متعاونا وحاول تقديم المساعدة ولم يحاول الفرار، لافتا الى اعتقاله ويتم التحقيق معه بسبب قيادته للسيارة …

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