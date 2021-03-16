الموقف المروري: اختناقات في طريق محمد القاسم وتكدس للمركبات على جسر الطابقين

2021/03/16 | 08:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت العاصمة بغداد، الثلاثاء، اختناقات مرورية وزحامات في بعض الشوارع وعقد التقاطعات والجسور.

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وأظهرت صور طالعها "ناس"، (16 آذار 2021)، زحامات على سريع محمد القاسم من الجهة الواقعة عند الطريق المؤدي إلى الباب الشرقي، فضلا عن زحام وتكدس للمركبات على جسر الطابقين.

كما شهد جسر ديالى الجديد ازدحاماً شديداً هو الآخر.

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