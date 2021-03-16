حذر من “ترتيب لعصيان”.. قيادي بالدعوة يكشف عن مخطط “تدميري” مصدره أربيل والإمارات

2021/03/16 | 09:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر القيادي في الحزب الدعوة الإسلامية آمال الدين الهر، من مخطط لتدمير العراق يدار من أربيل والامارات، محذرا من وجود محاولات لإيجاد فرصة للمندسين بإعلان العصيان في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال الهر في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك محاولات لإيجاد فرصة للمندسين في التظاهرات بإعلان العصيان في محافظة كربلاء المقدسة”، مبينا أن “الإمارات نقلت أموالا لدعم المندسين في تظاهرات العراق”.

وأضاف الهر وهو محافظ كربلاء الأسبق من ان “هناك مخطط لتدمير العراق يدار من أربيل والإمارات”، مشيرا إلى ان “الحكومة العراقية صامتة أمام مؤامرات بعض الدول الإقليمية”.

ولفت إلى أن “الإمارات زجت في مشروع لتدمير العراق”، ناصحا الإمارات بضرورة “إبعاد الإرهابيين من أراضيها”.



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