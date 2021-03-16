التربية تصدر توضيحا بشأن امتحانات نصف السنة

2021/03/16 | 09:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، اكمال استعداداتها الفنية واللوجستية لاجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول والتمهيدية حضوريا للعام الدراسي (2020 – 2021) لجميع المراحل الدراسية، مع الاعلان عن موعد اجرائها قريبا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريح تابعه NRT عربية، (16 آذار 2021)، ان "الوزارة استعدت لاجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والتمهيدية للخارجيين والمراحل المنتهية الثلاث".

واضاف السعدون، ان "وجود تنسيق مع الجهات الامنية والصحية والخدمية من اجل توفير الاجواء الملائمة للامتحانات"، مشيرا الى ان "مجموع الاصابات المسجلة بكورونا منذ بدء الجائحة بلغ 8 الاف طالب ونحو 3 الاف بين الملاكات التدريسية والتعليمية، وهي ارقام ضئيلة لان اعداد الطلبة في البلد تتجاوز 11 مليون طالب وتلميذ، واكثر من 480 الف تربوي في عموم البلد".

واوضح، ان "جميع المراحل الدراسية ستؤدي الامتحان حضوريا بالمدارس لتحقيق الشفافية في الامتحانات وتكون اكثر سلاسة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية".

من جهته، قال المدير العام لتربية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح، ان "المديرية تواصل دعم الملاكات التربوية التي اسهمت بانجاح تجربة التعليم الالكتروني، لكون التعليم عن بعد غير نمط الدراسة التقليدية للطلبة ونتج عنه تحديث طرائق التعليم"، مبينا ان "استئناف الانشطة التدريبية الالكترونية لتدريب المشرفين التربويين والاختصاص".

واشار الكلابي، الى ان "المديرية عملت على اقامة المعارض والورش الالكترونية لمتابعة سير العملية التعليمية بالشكل الذي يسهل على الطالب مواصلة تعليمه في ظل جائحة كورونا".

N.A

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