2021/03/16 | 09:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الاثنين إنه ينبغي على الولايات المتحدة التحرك سريعا لإحياء الاتفاق النووي إذ أنه مع انطلاق فترة انتخابات الرئاسة في إيران سيكون من المستبعد أن يحدث الكثير هذا العام.



وكرر ظريف، خلال كلمة أمام مركز دراسات السياسة الأوروبية، المطلب الإيراني بعودة واشنطن أولا إلى الالتزام عن طريق رفع العقوبات.



كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق الذي يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.



وأعادت واشنطن منذ ذلك الحين فرض العقوبات وردت طهران بانتهاك بعض بنود الاتفاق.



ويهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الاتفاق لكن كلا من طهران وواشنطن ترى أنه ينبغي على الأخرى المبادرة بالعودة إلى الالتزام أولا.



وقال ظريف «الأوروبيون معتادون على المساومة.



إيران والولايات المتحدة ليستا معتادتين على ذلك.



الأمريكيون معتادون على الفرض ونحن معتادون على المقاومة».



وأضاف «والآن حان وقت اتخاذ قرار إما أن نساوم نحن الاثنان ونعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أو يعود كل منا إلى منهجه».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الإيرانية: الوقت ينفد أمام أمريكا لإحياء الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الإيرانية: الوقت ينفد أمام أمريكا لإحياء الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).