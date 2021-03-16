محافظ البصرة يوجه بتخصيص قطع اراض لعوائل الاطباء من الشهداء

2021/03/16 | 09:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجه محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني، أمس الاثنبن، مدير بلدية البصرة بتخصص قطع اراضي لعوائل الأطباء من الشهداء.

وقال بيان صدر عن مكتب محافظ البصرة، وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني وجه مدير بلدية البصرة بتخصص قطع اراضي لعوائل الأطباء من الشهداء.

وأضاف البيان أن الأراضي «اكراماً الى ما قدموه لابناء وطنهم من تضحيات اثناء مواجهة وباء كورونا حيث قدموا أرواحهم الزكية اسوة باخوانهم الشهداء في ساحات المعارك ويخصص لهم في افراز عوائل الشهداء المرقم (٢٣٧٥) في مركز المحافظة».

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