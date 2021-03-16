بيان من الرافدين بشأن سلفة الـ10 ملايين للعاطلين عن العمل

2021/03/16 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، إطلاق سلفة الـ10 ملايين دينار للعاطلين عن العمل.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آذار 2021)، إن "المصرف قرر منح سلف للعاطلين عن العمل ومن كلا الجنسين وذلك لغرض توفير فرص عمل لهم للوصول إلى مستوى معاشي مناسب من خلال منحهم سلفة لإنشاء مشروع بسيط".

وأضاف، أن "التقديم يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المستلف وتوزيع المناطق على الفروع المكلفة بالمنح".

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