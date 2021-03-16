حديث حكومي جديد عن إجراءات حظر التجوال في العراق

2021/03/16 | 09:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

دعا مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، الجهات المختصة لوضع آلية جديدة عن الحظر الشامل.&n...

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