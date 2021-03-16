البياتي: المساومات السياسية ستكون حاضرة عند تمرير الموازنة

2021/03/16 | 09:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، ان المساومات ستكون حاضرة مابين حكومتي بغداد واربيل من اجل تمرير الموازنة، لافتا الى ان اتفاقات تحت الطاولة قد تمنح الاقليم مبالغ غير مدرجة ضمن الموازنة.

وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الموازنة قد تمرر بالاغلبية بعيدا عن سلطة وارادة الكرد، كما حصل عند تمرير قانون الاقتراض”.

واضاف ان “المساومات والتفاهمات السياسية ستكون بعيدة عن البرلمان، وقد تبرم صفقات تحت الطاولة للتصويت على الموازنة بفقراتها الحالية، وبتنفيذ مغاير سواء بعلم الاحزاب الاخرى او بعيدا عنها”.

وبين ان “بعض الاطراف تسعى لضمان صوت الاكراد في الدورة البرلمانية المقبلة، وهي التي ستكون عامل الضغط باتجاه تمرير ماتريده حكومة الاقليم، او قد تمنح الحكومة المركزية مبالغ كبيرة لكردستان غير مدرجة في الموازنة، وبالتالي فأن الاكراد سيحصلون على مبتغاهم مقابل دعم الاطراف التي منحتهم تلك المبالغ في الدورة المقبلة”.



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