الكهرباء: حملات صيانة لرفد المنظومة بـ4 الاف ميغاواط

2021/03/16 | 09:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، استمرارها باعمال الصيانة والتاهيل على عدد كبير من الوحدات التوليدية لرفد المنظومة بـ4 الاف ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الملاكات الفنية والهندسية في وزارة الكهرباء مستمرة باعمال الصيانة على عدد كبير من الوحدات التوليدية التي تتطلب التاهيل قبل موسم الصيف المقبل لزيادة موثوقيتها وضمان عملها بالشكل الذي يتلاءم وحاجة البلاد للطاقة خلال فترة الصيف".

وأكد أن "الوحدات التي تجري حاليا اعمال الصيانة عليها تقدر طاقاتها بين 3500 و 4000 ميغاواط ما سيتيح انجاز اعمال الصيانة عليها رفد المنظومة بهذه الكمية من الطاقة".

واضاف أن "الملاكات في وزارة الكهرباء تعمل حاليا بظروف استثنائية وبجهود ذاتية بالتزامن مع محدودية التخصيصات المالية"، موضحا أن "تاخر اطلاق التخصيصات للوزارة اثر بشكل كبير في عدد لايستهان به من المشاريع الستراتيجية المهمة التي تسهم بزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية".

وتابع العبادي أن "الملاكات تعمل ايضا على انجاز خطوط نقل الطاقة صلاح الدين/غرب بغداد رقم 2، بسعة 400 كي.في.بعد الاستعلام عن جهوزية خط صلاح الدين/غرب بغداد رقم ١، وبصدد استكمال خطوط بيجي، وجنوب سامراء، وديزلات سامراء لتصريف احمال محطة صلاح الدين الحرارية والاستفادة من الطاقة المنتجة منها لمحافظة صلاح الدين، وسامراء وغرب بغداد".

وتابع الناطق باسم الوزارة أن "الشركة المنفذة لمشروع محطة صلاح الدين الحرارية اكدت الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة لانجاز المحطة وخصوصاً الوحدة التوليدية الاولى لترفد المنظومة بـ630 ميغا واط قبل موسم الصيف المقبل لاسيما وان المحطة تعمل بطاقة تصميمية تصل الى 1260 ميغا واط وتعد من المحطات الواعدة التي ستدخل العمل قبل موسم الصيف".

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