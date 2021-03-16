بالفيديو.. صاعقة تضرب 4 أشخاص في مشهد مرعب جدا

2021/03/16 | 09:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يعد البرق من الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث في بعض الأحيان، خاصة عندما يضرب مبان شاهقة أو عندما يتعرض له البعض بصورة مباشرة في الأماكن المفتوحة.

ويمثل البرق شرارة كهربائية فائقة القوة تنشأ عن تفريغ مناطق مشحونة بالغلاف الجوي، ويمكن أن يقتل من يتعرض له في لمح البصر.

يظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية مشهدا مرعبا لضربة برق تصعق 4 أشخاص يقفون بجوار جذع شجرة في منطقة خالية.

وعلقت الشبكة على مقطع الفيديو بعبارة: "رعب!! 4 هنود يسقطون على الأرض مصعوقين بالبرق".

ويرصد الفيديو أيضا طريقة الحماية من البرق خاصة عند حدوث العواصف الرعدية، وكيف يمكن اختيار مكان آمن لحماية نفسك من خطر الصعق بالبرق.

ولفتت الشبكة إلى أن أحد الأشخاص الأربع توفي، بينما يتم علاج آخر من الحروق الشديدة في حين أصبحت حالة اثنين آخرين مستقرة.

رعب!! 4 هنود يسقطون على الأرض "مصعوقين بالبرق"! #الهند pic.twitter.com/nPcmgFuGFL

— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 15, 2021

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