بالأرقام.. الكهرباء توضح استعداداتها لموسم الصيف المقبل وتشكو قلة التخصيصات

2021/03/16 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتستمرُ وزارة الكهرباء بأعمال الصيانة والتأهيل على عدد كبير من الوحدات التوليدية التي من المؤمل ان ترفد المنظومة بـ 4 الاف ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل، بينما اكدت قرب انجاز خطوط نقل الطاقة صلاح الدين /غرب بغداد 400 كي في والخطوط الناقلة الاخرى.وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي لصحيفة ”الصباح” شبه الرسمية: ان "الملاكات الفنية والهندسية في وزارة الكهرباء مستمرة بأعمال الصيانة على عدد كبير من الوحدات التوليدية التي تتطلب التأهيل قبل موسم الصيف المقبل لزيادة موثوقيتها وضمان عملها بالشكل الذي يتلاءم وحاجة البلاد للطاقة خلال فترة الصيف"، مؤكدا ان "الوحدات التي تجري حاليا اعمال الصيانة عليها تقدر طاقاتها بين 3500 و 4000 ميغاواط ما سيتيح انجاز اعمال الصيانة عليها رفد المنظومة بهذه الحجم من الطاقة".واضاف ان "الملاكات في وزارة الكهرباء تعمل حاليا بظروف استثنائية وبجهود ذاتية بالتزامن مع محدودية التخصيصات المالية"، موضحا ان "تأخر اطلاق التخصيصات للوزارة اثر بشكل كبير في عدد لا يستهان به من المشاريع الستراتيجية المهمة التي تسهم بزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية".وشدد العبادي على ان "الملاكات تعمل ايضا على انجاز خطوط نقل الطاقة صلاح الدين/غرب بغداد رقم 2، بسعة 400 كي.في، بعد الاستعلام عن جهوزية خط صلاح الدين/غرب بغداد رقم ١، وبصدد استكمال خطوط بيجي، وجنوب سامراء، وديزلات سامراء لتصريف احمال محطة صلاح الدين الحرارية والاستفادة من الطاقة المنتجة منها لمحافظة صلاح الدين، وسامراء وغرب بغداد".وتابع الناطق باسم الوزارة ان "الشركة المنفذة لمشروع محطة صلاح الدين الحرارية اكدت الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة لانجاز المحطة وخصوصاً الوحدة التوليدية الاولى لترفد المنظومة بـ630 ميغا واط قبل موسم الصيف المقبل لاسيما وان المحطة تعمل بطاقة تصميمية تصل الى 1260 ميغا واط وتعد من المحطات الواعدة التي ستدخل العمل قبل موسم الصيف".

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