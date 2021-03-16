’’الامتحانات حضورية’’.. التربية تعلن إجمالي إصابات كورونا بين 11 مليون طالب وتلميذ

2021/03/16 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداستكملت وزارة التربية، استعداداتها الفنية واللوجستية لاجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول والتمهيدية “حضوريا” للعام الدراسي 2020 ــ 2021 مع قرب الاعلان عن موعد اجرائها. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، في حديث لصحيفة ”الصباح” شبه الرسمية: ان "الوزارة استعدت لاجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والتمهيدية للخارجيين والمراحل المنتهية الثلاث".واكد "وجود تنسيق مع الجهات الامنية والصحية والخدمية من اجل توفير الاجواء الملائمة للامتحانات". وافاد بان "مجموع الاصابات المسجلة بكورونا منذ بدء الجائحة بلغ 8 الاف طالب ونحو 3 الاف بين الملاكات التدريسية والتعليمية، وهي ارقام ضئيلة لان اعداد الطلبة في البلد تتجاوز 11 مليون طالب وتلميذ، واكثر من 480 الف تربوي في عموم البلد". واكد السعدون ان "جميع المراحل الدراسية ستؤدي الامتحان حضوريا بالمدارس لتحقيق الشفافية في الامتحانات وتكون اكثر سلاسة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية".

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