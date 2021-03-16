مصرف الرافدين يطلق سلفة العشرة ملايين للعاطلين عن العمل

2021/03/16 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء (16 آذار 2021)، إطلاق سلفة العشرة ملايين دينار للعاطلين عن العمل.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف قرر منح سلف للعاطلين عن العمل ومن كلي الجنسين وذلك لغرض توفير فرص عمل لهم للوصول الى مستوى معاشي مناسب من خلال منحهم سلفة لانشاء مشروع بسيط".

وأشار بيان المصرف إلى أن "التقديم يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المستلف وتوزيع المناطق على الفروع المكلفة بالمنح".

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