مصرف الرافدين يعلن اطلاق سلف العاطلين عن العمل

2021/03/16 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن اطلاق سلف 10 ملايين دينار للعاطلين عن العمل .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، ان “المصرف قرر منح سلف للعاطلين عن العمل ومن كلا الجنسين وذلك لغرض توفير فرص عمل لهم للوصول الى مستوى معاشي مناسب من خلال منحهم سلفة لانشاء مشروع بسيط”.

وأضاف البيان أن “التقديم يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المستلف وتوزيع المناطق على الفروع المكلفة بالمنح”.



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