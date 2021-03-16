في جلسة ليلية.. البرلمان يصوت على تعديل المحكمة الاتحادية

2021/03/16 | 09:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، التصويت على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “مجلس النواب صوت على المادة الاولى والمادة ثانيا والمادة 6 ثالثا، والمادة ثالثا، والمادة رابعا، لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

واضافت، انه “تم التصويت ايضا على مادة جديدة تنص على ان (يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي)، كما صوت مجلس النواب على (الاسباب الموجبة) لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وتابعت أن “مجلس النواب رفع جلسته الى الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم”.



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