قوات الناتو تتدفق إلى العراق قريبا.. أحزاب سياسية ترفع لافتة ’ممنوع الدخول’

2021/03/16 | 09:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز ما زال قرار الناتو بزيادة عدد قواته في العراق، يثير النقاش والجدل في الأوساط السياسية، وحتى الشعبية، خاصة عقب إعلان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، عدم موافقة العراق على تلك الزيادة، ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة تطل برأسها على الساحة العراقية.وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ مؤخرًا، …

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