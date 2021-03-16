2021/03/16 | 09:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن: سنعمل مع الحلفاء على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن: سنعمل مع الحلفاء على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).