شاهد.. مبادرة غيرمرحب بها من رئيس الوزراء العراقي

2021/03/16 | 09:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت معظم القوى السياسية في العراق عن تحفظها على الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإطلاق حوار وطني، وقالت إن أولويات الحكومة هو اجراء ان...

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