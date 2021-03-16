الرافدين يطلق فرصة للعاطلين عن العمل.. سلفة 10 ملايين لمشروع صغير

2021/03/16 | 09:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن اطلاق سلف 10 ملايين دينار للعاطلين عن العمل.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان المصرف قرر منح سلف للعاطلين عن العمل ومن كلا الجنسين وذلك لغرض توفير فرص عمل لهم للوصول الى مستوى معاشي مناسب من خلال منحهم سلفة لانشاء مشروع بسيط “.

واشار الى ان “التقديم يكون حسب الرقعة الجغرافية لسكن المستلف وتوزيع المناطق على الفروع المكلفة بالمنح”.

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