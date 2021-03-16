اجرام بغداد تلقي القبض على عصابة تسليب للعجلات

2021/03/16 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام المدائن من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بتسليب عجلة.

بيان لوزارة الداخلية "تلقته السومرية نيوز" اوضح تفاصيل الحادث حيث استأجر المتهمون الثلاثة العجلة وقاموا بطعن صاحبها عدة طعنات وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل والاستعانة بالقوة الماسكة للارض ومنخلال التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر التي أثمرت عن القبض على المتهمين وضبطت بحوزتهم مسدس غير مرخص وسكين، ولوحات وسنويات مزورة حيث تم القبض عليهم بعد خمس ساعات من ارتكابهم الجريمة.

وبعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا بتسليب سيارة المشتكي وتم ضبطها اصولياً كما اعترفوا على ثلاثة حوادث تسليب لسيارات اخرى متنوعة ضمن مناطق محافظة بغداد تم تصديق اقوالهم قضائياً بجرائمهم المرتكبة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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