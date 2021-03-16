مصرف الرشيد يطلق التطبيق الخاص بالسلف لمنتسبي الدفاع والداخلية

2021/03/16 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن المباشرة بالعمل على التطبيق الجديد الخاص بسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه”بإمكان المنتسبين تنزيل الرابط الخاص بذلك ،وسيتم ارساله لجميع المستفيدين برسائل نصية لغرض التقديم”.

وأضاف البيان، أن” على جميع المنتسبين مسح أي تطبيق قديم باسم مصرف الرشيد ،وتنزيل التطبيق الجديد “،مبيناً أن”العمل جار على شمول المتقاعدين ومن ثم الموظفين”.

وأشار المصرف الى أن “مبلغ السلفة هو (10) عشرة ملايين كحد أعلى وحسب حدود صافي الراتب”.



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