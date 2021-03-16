طقس متباين بامطار خفيفة في الشمال ..ودرجات الحرارة تتجاوز 30 مئوية ببعض المناطق

2021/03/16 | 09:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بامطار خفيفة في الشمال ..ودرجات الحرارة تتجاوز 30 مئوية ببعض المناطق.وقالت في بيان ان : طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاربعاء غائما جزئيا الى غائم ، والرياح فيالاقسام الغربية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س وفي الاقسام الشرقية جنوبية شرقيةخفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .ويكون في المنطقة الشمالية غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المناطق الجبلية منها ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 18 مئوية وهي الاعلى بعموم المناطق والعظمى 30 مئوية .وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والسليمانية 11 مئوية .وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 21 مئوية واعلاها في الناصرية والمثنى والبصرة 31 مئوية.اما طقس يوم الخميس المقبل فسيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية غائما جزئيا ، والرياح شمالية غربيةخفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم .وفي المنطقة الجنوبية صحو بغيوم متفرقة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم.وتسجل درجات الحرارة انخفاضا ببضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقة الجنوبية./انتهى3

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