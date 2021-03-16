القبض على عدد من المتهمين بالاتجار بالبشر بالبصرة

2021/03/16 | 09:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ألقت مفارز قسم مكافحة الاجرام بالبصرة القبض على عدد من المتهمين بالاتجار بالبشر.وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان صحفي " ان من بين المتهمين بالاتجار بالبشر عدد من المطلوبين قضائيا وفق مواد قانونية أخرى في عدة محافظات.واضافت " تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى القضاء ./انتهى

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