النساء والديمقراطية في يوم المرأة العالمي: درس من ميانمار - فيحاء عبد الهادي

2021/03/16 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيحاء_عبد_الهادي "علينا أن نتعلم ألاّ نمنح الأشخاص صورة الأيقونة؛ فهذه الصورة تفوق طاقة الإنسان".



ديريك ميتشيل.



ارتبط اسم"أونغ سان سو تشي" في ميانمار (بورما سابقاً)، وفي العالم، بالنضال ضد الاستبداد، وبالدفاع عن الديمقراطية.ومنذ أن نالت جائزة نوبل للسلام العام 1991 - حين كانت تخضع للإقامة الجبرية في منزلها - عرفت بأنها علم من أعلام حقوق الإنسان، وأنها مثال حيّ للقوة والصبر والبأس والتحدي.كان لزعيمة ......





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