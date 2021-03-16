الصحة تكشف عن اجراءاتها الوقائية لشهر رمضان

2021/03/16 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان العراق لايزال في مرحلة الخطر ولم يتعداها بعد، فيما أوضحت أنها ستعلن لاحقا قراراتها الخاصة بشهر رمضان.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، في تصريح خاص لـ NRT عربية (16 اذار 2021)، أن "العراق لايزال في مرحلة الخطر ولم يتعداها بعد، خصوصا في ظل وجود السلالة الجديدة التي امتازت بسرعة الانتشار، وعدم إلتزام المواطنين الذي تسبب بارتفاع أدادالإصابات"

واضافت، ان "الصحة ستقدم تقييمها قبل يوم 22 من اذار المقبل اجراءاتها بخصوص شهر رمضان، مبينة ستكون هناك اجراءات خاصة بالشهر الفضيل.

واشارت فلاح إلى أن "الموقف الوبائي خلال الأيام القادمة سيكون هو الفيصل في حسم موضوع حظر التجوال، ومن الممكن أن تكون هناك إجراءات أكثر شدة وصرامة اذا لم يلتزم المواطن بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك للحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر".

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