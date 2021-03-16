رئيس الجمهورية مهنئاً الصابئة المندائيين بعيد الخليقة: لا بديل أمامنا سوى التمسك بالوحدة الوطنية

2021/03/16 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الصابئة المندائيين بحلول عيد الخليقة، البرونايا، مؤكداً ضرورة إرساء قيم التعايش والعدالة والديمقراطية، مشيراً إلى أن الحفاظ على التنوع الديني والعِرقي والقومي الذي يزخر به البلد واجب ومسؤولية الجميع.

و في ما يلي نص التهنئة

"مع حلول عيد الخليقة، عيد البرونايا، أتقدمُ الى جميع أبنائنا واخوتنا من الصابئة المندائيين بأحرّ التهاني والتبريكات، متمنياً لهم عيداً سعيداً، وأن ينعموا مع العراقيين كافة بالأمن والأمان والسلام والمحبة.

ونستذكر في هذه المناسبة، تضحيات هذا المكون الأصيل في بلادنا وتمسكه بهويته الوطنية، ولطالما وقف أبناؤه مع باقي أطياف الشعب في مواجهة التحديات، حيث نستحضرُ إسهاماتهم الجليلة في شتى الميادين والتي تُمثل جزءاً مهماً في إثراء تاريخ وحضارة البلد المتميز بالتنوع الديني والعرقي والقومي، الذي كان وسيبقى مصدر قوة للمجتمع العراقي، والحفاظ عليه واجب ومسؤولية الجميع.

لا بديل أمامنا سوى التمسك بوحدتنا الوطنية وإرساء قيم التآخي والتسامح والتعايش لبناء بلدنا على أسس الحرية والمساواة ومبادئ العدالة والديمقراطية لتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

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