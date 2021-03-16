نصيف تدعو مجلس الوزراء الى منح قطع اراضي بأسعار رمزية للمتقاعدين الذين لا يملكون عقاراً

2021/03/16 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى منح المتقاعدين الذين لا يمتلكون عقاراً، قطعة أرض سكنية بدلاً من تركهم يسكنون بالإيجار، مطالبة في الوقت ذاته بتعيين الخريجين من أبناء التدريسيين .وقالت في بيان اليوم :” أن الكثير … Readmore

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