2021/03/16 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته ‏الثالثة والاربعين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و بحضور 198 نائبا مساء ‏اليوم الاثنين 2021/3/15، ‏ على مواد قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون اخر وينهي قراءة ومناقشة أربعة قوانين … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يُصوت على (مادة جديدة) لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يُصوت على (مادة جديدة) لقانون التعديل الأول (الأمر رقـم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).