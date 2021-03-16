2021/03/16 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل استمرار المطالبات الشعبية والحقوقية بتوفير لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، عادت السلطات الصحية في إيران إلى الحديث عن "لقاحات محلية الصنع"، كان آخرها الإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح يحمل إسم العالم النووي محسن فخري زاده، والذي قتل في نوفمبر 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تبدأ التجارب السريرية على لقاح "فخري زاده" الذي أثار سخرية المغردين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تبدأ التجارب السريرية على لقاح "فخري زاده" الذي أثار سخرية المغردين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).