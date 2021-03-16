الحشد الشعبي يواصل عمليات” ثأر الشهداء” لليوم الثالث شمال شرق ديالى

2021/03/16 | 11:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن آمر اللواء الرابع في الحشد الشعبي حسن علي عبود، الثلاثاء، مواصلة عمليات ثأر الشهداء لليوم الثالث على التوالي للقضاء على فلول داعش شمال شرق ديالى.

وقال عبود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قطعات الحشد الشعبي تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لملاحقة فلول داعش في المناطق الوعرة والأشجار الكثيفة التي استغلت من قبل الإرهابيين شمال شرق ديالى”، لافتا الى أن “هذه المناطق معزولة تماما عن المدن ولم تصلها أي قوة لسنين”.

وأضاف عبود إنه “تم انجاز ما يقارب 25% من عملية تطهير وتفتيش المناطق ضمن عمليات ثأر الشهداء “، مبينا ان بطء تقدم القوات هو بسبب العبوات الناسفة وعمليات القنص لعناصر داعش “.

وتابع، انه “تم الاعداد لفتح طرق وتأمينها ضمن هذه المناطق كي لا تستغل مجددا من قبل الارهابيين “، مؤكدا أنه ” أيام قليلة وسيتم تحقيق كامل الأهداف المرسومة للعملية”.



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