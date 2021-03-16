كورونا يستحدث سلالة جديدة اضافية في فرنسا

2021/03/16 | 11:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني.

وبينت الوزارو أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها، وقالت الوزارة إن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.

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