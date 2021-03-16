الولايات المتحدة واليابان تحذران من سلوك الصين المزعزع للاستقرار

2021/03/16 | 11:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزراء الخارجية والدفاع في الولايات المتحدة واليابان الثلاثاء الصين وقالوا إنهم جددوا التزامهم معارضة “سلوكها المزعزع للاستقرار” خلال محادثاتهم في طوكيو.وقال المسؤولون في بيان مشترك إن “الولايات المتحدة واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين عندما يتعارض مع النظام الدولي … Readmore

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