رئيس الجمهورية يُهنئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة

2021/03/16 | 11:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الصابئة المندائيين بحلول عيد الخليقة، البرونايا، مؤكداً ضرورة إرساء قيم التعايش والعدالة والديمقراطية، مشيراً إلى أن الحفاظ على التنوع الديني والعِرقي والقومي الذي يزخر به البلد واجب ومسؤولية الجميع.وقال رئيس الجمهورية في تهنئته بحسب بيان رئاسي :"مع حلول عيد الخليقة، عيد البرونايا، أتقدمُ الى جميع أبنائنا واخوتنا من الصابئة المندائيين بأحرّ التهاني والتبريكات، متمنياً لهم عيداً سعيداً، وأن ينعموا مع العراقيين كافة بالأمن والأمان والسلام والمحبة ".واضاف :"نستذكر في هذه المناسبة، تضحيات هذا المكون الأصيل في بلادنا وتمسكه بهويته الوطنية، ولطالما وقف أبناؤه مع باقي أطياف الشعب في مواجهة التحديات، حيث نستحضرُ إسهاماتهم الجليلة في شتى الميادين والتي تُمثل جزءاً مهماً في إثراء تاريخ وحضارة البلد المتميز بالتنوع الديني والعرقي والقومي، الذي كان وسيبقى مصدر قوة للمجتمع العراقي، والحفاظ عليه واجب ومسؤولية الجميع ".وتابع :" لا بديل أمامنا سوى التمسك بوحدتنا الوطنية وإرساء قيم التآخي والتسامح والتعايش لبناء بلدنا على أسس الحرية والمساواة ومبادئ العدالة والديمقراطية لتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة"./انتهى2

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