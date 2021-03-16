مظهر محمد صالح لـ / نينا / : قلة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ادت الى تراكم ستة الاف مشروع متعثر من دون تنفيذ 

2021/03/16 | 11:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان : قلة التخصيصات للمشاريع الاستثمارية ادت الى تراكم ستة الاف مشروع متعثر من دون تنفيذ منذ عام 2008.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : تغطية العجز ينصرف عادة على الموازنتين التشغيلية والاستثمارية دون تمييز ولكن بالغالب يغطي عجز تمويل المشاريع الاستثمارية التي هي اكثر المتغيرات الانفاقية في الموازنة العامة عرضة للتأجيل بسبب نقص التمويل او عدم القدرة على استكمال تمويل العجز.واضاف صالح ان : تغطية العجز لايعني عدم وجود مشاريع استثمارية وانما بعضها وحسب الاولوية او الضرورة وخصوصا المشاريع الجديدة اذ تؤجل او ترحل الى السنه المالية اللاحقة بسبب عدم استكمال التمويل بما فيها احيانا المشاريع المستمرة .واوضح ان : هذا الامر حصل على مدار السنوات الماضية ، والا كيف تراكم (ستة الاف )مشروع متعثر من دون تنفيذ منذ العام 2008./انتهى3

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