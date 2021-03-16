العراق يقرر اطلاق تأشيرة سياحية للزائرين الاجانب لمدة شهرين في اعقاب زيارة البابا

2021/03/16 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …أفاد تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية ، الثلاثاء، بأنه من المقرر أن يبدأ العراق في إصدار تأشيرات دخول لمدة شهرين عند وصول الزائرين من 35 دولة على الأقل ، وفقًا لأمر جديد أصدرته الحكومة العراقية.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ أن ” هذه الخطوة يمكن ان تساعد في تعزيز آفاق السياحة في الدولة التي مزقتها الحرب في اعقاب زيارة البابا الى البلاد”، مبينا أن ” القواعد الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم امس حيث سيتمكن الزوار من مختلف البلدان من الحصول على تأشيرة عند الوصول مقابل رسوم غير محددة”.واضاف أن ” من بين الدول المدرجة في قواعد التأشيرة الجديدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا وإسبانيا وأيرلندا واليونان وبولندا ورومانيا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية واليابان”.وتابع أن ” هذا التغيير يأتي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس التي بشرت كثيرًا إلى البلاد ، والتي جذبت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام الدولية، حيث كانت صناعة السياحة العراقية منعدمة إلى حد كبير منذ عقود ، باستثناء الزوار الى الاماكن الدينية المقدسة “.واوضح التقرير ان ” المسؤولين العراقيين يأملون في أن نجاح زيارة البابا ، التي تمت إلى حد كبير دون وقوع حوادث ، ستطمئن المسافرين الأجانب الآخرين بأن العراق لم يعد منطقة محظورة”.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف قدر صرح بهذا المعنى الى وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق بالقول” إذا لم يكن العراق مستقرا وآمنا ، فهل كان بإمكان شخص في مكانة البابا السفر في كل مكان؟”، مشيرا الى أن ” العالم كله كان يتابع نجاح تلك الزيارة “.



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