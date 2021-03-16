الكشف عن استثمارات لحزب البعث في إقليم كردستان

2021/03/16 | 11:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، عن استثمارات لحزب البعث المنحل في إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن الإقليم يأوي الكثير من المطلوبين.وقال القيادي بالكتلة مهند العتابي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “حزب البعث المنحل لديه استثمارات في إقليم كردستان العراق، فضلا عن استثمارات من جنسيات أخرى (غريبة عجيبة)”.وأضاف العتابي، أن “إقليم كردستان يأوي الكثير من المطلوبين واصبح مأوى للعديد من المدانين”، مشيرا إلى أن “طائرة رافع العيساوي اول ما حطت كانت في الإقليم”.ولفت إلى أن “الاقليم لا يسمح بدخول ديوان الرقابة الى محافظاته من اجل التدقيق المالي”، مؤكدا أن “موازنة إقليم كردستان تتجاوز حصة بغداد و9 محافظات”.



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