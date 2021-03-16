بارزاني يصدر بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة حلبجة

2021/03/16 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بياناً بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للهجوم الكيماوي على حلبجة.وقال بارزاني، “في هذه الذكرى نجدد تأكيدنا على توحيد الخطاب والموقف بين جميع مكونات كوردستان ووفاء لدماء وأرواح الشهداء”.واضاف “في هذه الذكرى نؤكد على … Readmore

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