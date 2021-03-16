سكان يفرون من رانغون بعد حمام الدم في الأيام الأخيرة

2021/03/16 | 11:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرت أعداد كبيرة من سكان رانغون الثلاثاء من أحد أحياء عاصمة البلاد الاقتصادية التي شهدت أعمال عنف ومواجهات في الأيام الأخيرة في حين تستعد عائلات متظاهرين مؤيدين للديموقراطية لدفن موتاها بعد “حمام دم” تسببت به قوات الأمن.وقتل أكثر من … Readmore

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