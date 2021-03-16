نادي الديوانية يتقدم بشكوى رسمية ضد نادي الشرطة

2021/03/16 | 11:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اعلن نادي الديوانية الرياضي، بشكوى رسمية ضد نادي الشرطة بسبب الاحداث التي رافقت مباراة الفريقين في دوري الكرة الممتاز.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أنه “في الوقت الذي نؤكد به على ضرورة اشاعة الروح الرياضية والاخلاق الرياضية وضرورة الحفاظ على نسيج التواصل بين جماهيرنا الحبيبة نستنكر وبشده الاعتداء الغاشم الذي تعرض له فريقنا الكروي من قبل جماهير نادي الشرطة وعناصر حماية ادارة الشرطة والتصرفات المخزية والمعيبة من لاعبي المنتخب الوطني الذين يلعبون في صفوف الشرطة تجاه نادي الديوانية وجماهيرها وكل شيء مؤثق وامام انظار الجميع”.واضاف النادي، “تقدمنا بشكوى رسمية الى اصحاب الشأن وكلنا امل بهم بردع هكذا تصرفات مخزية وتسيء للرياضة العراقية وانزال اقصى العقوبات بحق هؤلاء الشراذمة ، نحمد الله تعالى على سلامة لاعبينا والشفاء العاجل للمصابين ان شاء الله ونسأل الله تعالى ان ينقذ رياضتنا من هذا الخراب وهؤلاء المخربين”.وانتهت المباراة بخسارة الديوانية بخمسة اهداف دون رد.



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