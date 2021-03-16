تعرف على أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية في بغداد

2021/03/16 | 11:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]سجلت أسعار صرف الدولار، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية في بغداد.

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