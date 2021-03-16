مواطنون: هدى سجاد خدعتنا وفضلت مصالحها على احتياجاتنا.. من هي؟

2021/03/16 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني -هدى سجاد محمود شاكر من مواليد ١٩٧٩ خريجة بكلوريوس علوم كمياء.-نائبة عن محافظة الديوانية منذ عام ٢٠١٠ وحتى قبل يومين من الان.-تنتمي هدى سجاد لحزب الدعوة وبعدها أنشقت مع حيدر العبادي في ائتلاف النصر.-عرفت هدى سجاد طيلة عملها النيابي بـ” الابتزاز” -عملت هدى سجاد على ابتزاز اغلب المسؤولين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطنون: هدى سجاد خدعتنا وفضلت مصالحها على احتياجاتنا..



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