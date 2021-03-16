عادل: وفد حكومة الإقليم سيعود اليوم الى بغداد

2021/03/16 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

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قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، أن وفد المفاوض مع الحكومة الإتحادية سيتوجه اليوم الى بغداد.

وأوضح عادل في تصريح ان الوفد سيعود الى بغداد لاستئناف الحوار والمباحثات مع الأطراف الاخرى حول حصة الإقليم من موازنة العام الجاري، معربا عن أمله بأن يتوصل الجانبان الى اتفاق يفضي الى المصادقة على مشروع قانون الموازنة.

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