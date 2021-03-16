وزير: تعليق دخول الاجانب القادمين من العراق الى ايران جوا لمدة اسبوعين

2021/03/16 | 12:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطرق الايراني عن تعليق دخول الاجانب القادمين من العراق الى ايران جوا لمدة اسبوعين وذلك في اطار القرارات الجديدة المنبثقة عن الهيئة الوطنية...

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