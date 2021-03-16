الاسرة النيابية تدعو بغداد واربيل لانصاف نساء حلبجة

2021/03/16 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو لجنة المرأة والأسرة النيابية ريزان شيخ دلير ضرورة انصاف النساء في محافظة حلبجة.

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ان انصاف النساء والأسر في حلبجة مسؤولية الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مشددة على ان هذا الملف من اختصاص الحكومتين ولابد ان تعملا على انصاف نساء محافظة حلبجة.

ودعت النائبة ريزان شيخ دلير الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان الى انصاف نساء حلبجة وتعويضهم عن الظلم الذي لحق بهن بعد قصف المدينة بالاسلحة الكيماوية من قبل نظام البعث المباد في 16/3/1988.

PUKmedia / فائق إيزيدي

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