ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في فرنسا

2021/03/16 | 12:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا.

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وأضافت الوزارة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

وأشارت الوزارة إلى إن السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون.

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