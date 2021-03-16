الخزعلي يشن هجوما لاذعا على الامارات وبعض الدولة العربية (فيديو)

2021/03/16 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب فالح الخزعلي، الثلاثاء، ان هنالك تقارير ومعلومات ظهرت عن تحدي امني وتدخل بالشأن العراقي تقوم به دولة الامارات .

وقال الخزعلي في مداخلة بمجلس النواب، تابعه NRT عربية (16 اذار 2021)، ان هنالك تقارير ومعلومات ظهرت تشير الى الامارات بالشأن العراقي، داعيا لجنة الامن والدفاع للتحقيق بهذا الملف المهم وان تتحمل مسؤولياتها .

واضاف الخزعلي "ان الدول العربية وماتسمى "العمق العربي" من 2003 والى الان يقوضون العملية الديمقراطية في العراق .

واشار ان "مبدأ التداول السلمي للسلطة ازعج الدول العربية كثيرا والدليل المفخخات والأرهابيين والانتحاريين الذين ارسلوهم لنا ."

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