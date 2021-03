الخارجية الايرانية تعلق على ذكرى قصف حلبجة

2021/03/16 | 12:08 - المصدر: NRT عربية

اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، عن مأساة القصف الكيماوي على مدينة حلبجة بالعراق، وموردي الأسلحة المحظورة لنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين واهمال الغرب.

وقال ظريف، في تغريدة له على تويتر تابعها NRT عربية، (16 آذار 2021)، بمناسبة الذكرى الـ33 للقصف الكيماوي على حلبجة، ان "16 آذار هو ذكرى المجزرة الكيماوية في مدينة حلبجة العراقية، والبعض لا يريد استذكار ان الغرب هو من سلح صدام بأسلحة كيماوية قاتلة".

واضاف، انه "مات اكثر من 5 الاف مدني من التسمم بالغاز الكيماوي"، متسائلا "هل ما زلتم تريدون التحدث عن السلوك الاقليمي الشرير؟ انكم لا تخجلون".

March 16 is the 33rd anniversary of the chemical carnage in #Halabja.Some care not to remember—those in the west who provided Saddam with the deadly chemicals.Over 5,000 innocent civilians were gassed to death.Still want to talk about "malign regional behavior"?Shameless.

— Javad Zarif (@JZarif) March 15, 2021

